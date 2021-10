Morgan e Selvaggia Lucarelli: cos’è successo tra i due nel 2009

Selvaggia Lucarelli e Morgan hanno avuto un flirt nel lontano 2009. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.

Morgan e Selvaggia Lucarelli, rispettivamente concorrente e giudice a Ballando con le Stelle, hanno vissuto una breve liaison nel 2009.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: la relazione

Nel 2009 Selvaggia Lucarelli e Morgan sono stati paparazzati per la prima volta da Chi durante un loro bacio appassionato a Acqui Terme.

Interrogata in merito alla liaison con il cantante la giornalista si limitò a dire: “Morgan è un mondo folle e affascinante. Anzi, lo definirei un viaggio”. La relazione tra i due sarebbe durata però meno di un batter di ciglia e, negli anni successivi, più volte Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Morgan.

Morgan e Selvaggia Lucarelli: Ballando con le Stelle

Nell’edizione 2021 di Ballando con le stelle Morgan e Selvaggia Lucarelli sono rispettivamente concorrente e giudice del talent show.

Dopo aver assistito all’esibizione di Morgan all’interno del programma, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato sarcastica: “La cattiveria io? Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni e io sono quella cattiva? Io?”, e ancora: “No, dopo dieci anni parlo io! Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso”.

Selvaggia Lucarelli: il consiglio dato a Morgan a Ballando

Selvaggia Lucarelli, che in passato ha apertamente criticato alcuni degli atteggiamenti di Morgan, a Ballando con le Stelle ha voluto dare un suo consiglio al cantante:

“Voglio dire ai miei colleghi che non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo qui. La prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci. Stiamo buoni e stiamo calmi. Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo.

Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo…e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…”, ha dichiarato la giornalista. Tra i due le cose continueranno a svolgersi pacificamente a Ballando con le Stelle? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più in merito alla loro passata liaison, ma sulla questione entrambi mantengono il massimo riserbo.