Belve, Morgan ospite di Francesca Fagnani: ha mai avuto esperienze omosessuali?

Ospite di Belve, Morgan ha rilasciato la solita intervista tra il serio e il faceto. Incalzato dalla conduttrice Francesca Fagnani, Marco Castoldi ha svelato se ha avuto o meno esperienze omosessuali. Il suo discorso, neanche a dirlo, è fumoso e contradditorio.

Morgan: le esperienze omosessuali

Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, andata in onda venerdì 25 febbraio 2022 in seconda serata su Rai2. Francesca Fagnani lo ha messo spalle al muro su diversi argomenti, ma il cantautore, come al solito, ha tergiversato parecchio, fornendo risposte piuttosto filosofiche. Tra le tante domande della conduttrice, una ha riguardato le esperienze omosessuali. Morgan ne ha avute? Castoldi ha risposto:

“Se di me si innamorano più maschi o femmine? Direi gli esseri umani dai. Se io mi sono mai innamorato di un uomo? Certo, artisticamente sì, un amore artistico. Però no, non ho mai avuto esperienze omosessuali. Cioè nel senso che, no, non posso dirlo”.

Citando Alex Belli, che sembra essere diventato ormai un idolo, anche Morgan ha tirato in ballo l’amore artistico.

I discorsi fumosi di Morgan

Ovviamente, la conduttrice di Belve non ha accettato la risposta “artistica” del suo ospite e ha ribadito la domanda, dando per scontato una replica positiva. A questo punto, Morgan ha dichiarato:

“Quindi sì? Cosa vuol dire esperienze omosessuali? Cosa intende lei? Io sono stato con uomini meravigliosi, sto ancora con uomini, non sono stato, ma ci sto. Se nel privato sono stato con maschi? Ma in che senso? L’uomo e la donna sono esseri umani, a me interessa l’intelletto, in questa parola c’è ‘letto’, ha capito adesso? Vede che comunque tutto torna. Io non dico altro, non mi mettete altre parole in bocca. Mi hanno insegnato che bisogna sempre negare e così faccio”.

Insomma, Castoldi ha avuto esperienze omosessuali o no? A quanto pare la risposta è “ni”. Forse, lasciare il dubbio serve a mantenere in piedi il suo personaggio.

Le vecchie dichiarazioni di Morgan sulla sua sessualità

Mentre alla Fagnani non ha voluto dare una risposta certa, nel corso di interviste precedenti Morgan ha confessato di non aver mai avuto esperienze omosessuali. Il cantautore aveva dichiarato:

“Se ho mai avuto rapporti con altri maschi? No, perché ho un orientamento molto preciso che è l’eterosessualità. Quindi no, sono stato con donne. Questo non vuol dire che io non abbia una componente femminile molto alta. Le donne insegnano la gentilezza, il garbo e l’eleganza; gli uomini, invece, sono spesso gretti e incapaci di cogliere il particolare”.

Pertanto, Morgan non dovrebbe mai aver avuto esperienze omossessuali, ma è bene ribadire che con lui non si sa mai.