Morgan ha chiamato Giorgia Meloni per complimentarsi della vittoria alle elezioni e darle un consiglio.

Dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, Morgan l’ha chiamata per farle i complimenti e per darle un consiglio. Marco Castoldi, che più volte ha espresso apprezzamenti nei riguardi della leader di Fratelli d’Italia, le ha proposto un nome come ministro della Cultura.

Morgan ha chiamato Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e si prepara a diventare premier. Il suo trionfo non ha messo tutti d’accordo. Perfino alcuni personaggi del mondo dello spettacolo si sono detti delusi per la vittoria di Fratelli d’Italia: da Sabrina Ferilli a Renato Zero, passando per Boy George. Dello stesso parere, però, non è Morgan, che si è detto felice di vedere la Meloni al comando. Raggiunto da Adnkronos, Marco Castoldi ha ammesso di averla chiamata per complimentarsi con lei e darle un consiglio.

Cosa ha detto Morgan a Giorgia Meloni?

Morgan ha dichiarato:

“Ho chiamato Giorgia Meloni per farle i complimenti e le ho consigliato di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura, sarebbe una delle poche volte che si sceglie una persona che ha una competenza specifica in questo ambito. La Meloni ha una grandissima esperienza politica, è stata sempre vicina alla gente. È una donna che ha il senso della società ed è interessata ai bisogni delle persone. Non ha bisogno di andare a comprarsi gli slogan come fanno i politici che vivono fuori dal mondo. Se vuoi fare politica devi saper interpretare i bisogni della gente e la Meloni lo ha fatto”.

Castoldi ha proposto a Giorgia di mettere Vittorio Sgarbi come ministro della Cultura. La leader di Fratelli d’Italia seguirà il suo consiglio? Staremo a vedere.

Chi ha votato Morgan alle elezioni?

Visti i complimenti di Morgan a Giorgia, la domanda sorge spontanea: l’ha votata? Castoldi ha ammesso: