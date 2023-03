Morgan: "Mio padre mi salutò e si tolse la vita"

Morgan è tornato a parlare del dramma che ha cambiato per sempre la sua vita: il cantante ha infatti perso suo padre quando aveva 15 anni.

Morgan: la morte del padre

La vita di Morgan ha subito un violento scossone quando lui, a 15 anni, ha perso tragicamente suo padre. L’uomo si sarebbe tolto la vita a causa dei suoi debiti, e sulla questione il cantante ha ammesso di ricordare perfettamente quel tragico giorno. Nella tasca del genitore sarebbe stato presente un biglietto relativo a una batteria che gli sarebbe piaciuto proprio regalare al figlio musicista.

“Era un falegname. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà. Così si è tolto la vita. Lui aveva 46 anni, io 15, mia sorella Roberta 16. Tutti i giorni la portavo a scuola sulla canna della bicicletta: due chilometri, da casa al liceo Zucchi di Monza. Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e ci fece ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me”, ha rivelato il cantante, che ha sempre dichiarato di essere stato profondamente segnato da quel lutto.