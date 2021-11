Morgan ospite a Domenica In: “Il suicidio di papà ci ha spezzati, ma siamo andati avanti”

A Domenica In, Morgan ha parlato del suicidio del padre: "Non ha retto i problemi economici. Gli ho prestato dei soldi e me li ha restituiti".

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, domenica 21 novembre è stato ospite da Mara Venier a Domenica In. In collegamento anche la madre del cantautore, Luciana.

Morgan ospite a Domenica In: “Il suicidio di papà ci ha spezzati, però noi abbiamo continuato ad andare avanti“

Morgan ha ricordato il dramma che ha vissuto a soli 15 anni, quando il padre si è tolto la vita a causa di alcuni problemi economici: “È stata una cosa che ci ha spezzato, però noi abbiamo continuato ad andare avanti”.

Questa tragedia ha segnato inevitabilmente la vita del cantautore e di tutta la sua famiglia. “È un passato troppo duro, troppo violento”, ha dichiarato Luciana.

Morgan ospite a Domenica In: “Non ha retto i problemi economici”

“Era insoddisfatto della vita e non era capace di fare i soldi. Mi diceva che la ricchezza non c’entra con il denaro ed è un fatto interiore. Però a un certo punto i problemi economici ci sono stati, non è riuscito a reggere il fatto di doverlo dire alla sua famiglia. Io da bambino gli prestavo dei soldi, l’ultimo giorno della sua vita me li ha restituiti“, ha raccontato Morgan.

“Poi si è suicidato… Non avrei immaginato che fosse depresso. Arrivare a togliersi la vita è una condizione ultima di chi non riesce più a vedere nulla. Di chi ha lo sguardo nel vuoto. Aveva una famiglia meravigliosa su cui avrebbe dovuto fare affidamento. Mia mamma ci ha insegnato che nella vita bisogna avere dei meriti, che non c’è la fortuna che ti cade dal cielo”, ha commentato il cantautore.

Morgan ospite a Domenica In: “Essere artista è provare tutti i sentimenti e riuscire a comprenderli”

A Domenica In, Morgan e Luciana hanno parlato anche delle ex compagne del cantautore, delle figlie e del rapporto con l’arte. “Dicono che sei pazzo, ma essere artista è provare tutti i sentimenti e riuscire a comprenderli“, ha dichiarato Morgan.

“Ha bisogno di tanto affetto e sempre c’è qualcuno che si approfitta di lui. Ha dovuto alzare dei muri… L’unica compagna che non ha ambizioni e non si è messa con lui per interesse è la mamma di Maria”, ha detto Luciana.

