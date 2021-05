Morgan ricorda l’amico Franco Battiato: “Ora siamo alla deriva”

Un doloroso quanto amaro post è quello di Marco Castoldi, in arte Morgan, dedicato a Franco Battiato, scomparso nelle scorse ore

Senza dubbio l’Italia ha perso un pezzo importante della propria cultura contemporanea con la recente scomparsa di Franco Battiato, morto a 76 anni il 18 maggio 2021. Il Maestro se ne è andato in silenzio nella sua Sicilia, confermando la propria lontananza dal chiacchiericcio mondano e dal gossip nostrano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franco.Battiato (@franco.battiato_)

Il doloroso ricordo di Morgan

Uno dei suoi tanti amici in ambio professionale e musicale è stato Morgan, apparentemente agli antipodi dell’artista catanese. Eccentrico e chiassoso, l’allievo Marco Castoldi è stato tuttavia un adepto sincero di Battiato, al quale ha voluto dedicare un post molto particolare per l’ultimo commiato.

In esso l’artista lombardo ha sottolineato l’umanità del Maestro nonché la sua estrema generosità, sempre outsider nella musica così come nella sua quotidianità.

«Santo cielo, non avrei mai voluto che arrivasse questo momento, mi fa tanto male pensare alla sua bontà, alla sua ironia, alla sua intelligenza» https://t.co/97CXSQzO7L — Corriere della Sera (@Corriere) May 18, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial)

Al momento le cause del decesso di Franco Battiato non sono ancora state rese ufficialmente note. Tuttavia era risaputo che da qualche tempo non stava bene, pur non trapelando nulla della patologia che lo ha afflitto nell’ultimo periodo della sua vita. L’annuncio della morte è giunto dalla famiglia del cantautore siculo, precisando che i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.