Morgan ricorda Michele Merlo: “Disse che era come un padre”

Michele Merlo è scomparso, e ai tanti messaggi di lutto dedicati al cantante comparsi queste ore sui social si è unito anche Morgan.

A poche ore dalla scomparsa di Michele Merlo – l’ex concorrente di Amici scomparso a 28 anni per una leucemia fulminante – Morgan ha deciso di rendergli omaggio tramite social.

Michele Merlo: l’addio di Morgan

Michele Merlo si è spento a 28 anni a causa di una grave emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Sui social in tanti hanno ricordato il giovane cantante, compreso Morgan (nome d’arte di Marco Castoldi) che il giovane ex concorrente di Amici ebbe modo d’incontrare all’interno della scuola di Maria De Filippi. Morgan ha scritto un messaggio commovente sul suo rapporto con Mike Bird (questo il nome d’arte con cui Michele Merlo era solito farsi chiamare), ma in molti non hanno potuto fare a meno di ricordare che fu proprio il giovane concorrente a farsi “portavoce” di una protesta dei concorrenti contro l’insegnante (spingengolo di fatto a lasciare il programma).

“Il mio pensiero va ai genitori di Mike e Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse ‘sei come mio padre perché mi hai fatto amare Pierangelo Bertoli’. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro’…”, ha scritto Morgan.

Michele Merlo: i messaggi di lutto

La scomparsa di Michele Merlo ha lasciato sotto shock centinaia di fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Il ragazzo si era recato in pronto soccorso – pochi giorni prima di avere l’emorragia cerebrale che lo ha condotto alla morte – perché accusava alcuni sintomi legati al malore (come sanguinamento dal naso, emicrania, stanchezza). Sui social in molti hanno dedicato il loro ultimo addio al giovane cantante: tra questi i genitori Katia e Domenico, i colleghi Riki, Ermal Meta e Aka7Even, la fidanzata Luna Shirin Rasia.

“Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita”, ha scritto la madre del cantante postando Bianche Nuvole, di Ludovico Einaudi.

Michele Merlo: la morte

Michele Merlo è deceduto nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2021 all’età di 28 anni. La famiglia ha fatto sapere di voler sporgere denuncia perché sia fatta luce sui punti oscuri riguardanti la morte del giovane cantante.