Morgan, ritorno di fiamma con la sua ex? I due in spiaggia con la figlia Maria Eco

Morgan è stato avvistato a Teramo mentre giocava in spiaggia con la figlia minore, Maria Eco.

Morgan è stato avvistato in spiaggia in provincia di Teramo in compagnia della figlia Maria Eco e della sua ex, Alessandra Cataldo.

Morgan in spiaggia con la figlia

Morgan è stato avvistato dai paparazzi in una versione del tutto inedita: il cantante, famoso per il suo temperamento sopra le righe e per alcune controversie, è stato avvistato a Teramo, in spiaggia, mentre giocava con la sua figlia più piccola, Maria Eco.

Con i due era presente anche la madre della bambina, Alessandra Cataldo, e infatti c’è già chi ipotizza un ritorno di fiamma tra i due. Maria Eco è nata nel 2020 e sembra che Morgan abbia deciso di non commettere con lei gli stessi “errori” di cui è stato accusato dalle altre sue due ex, Asia Argento e Jessica Mazzoli. Il cantante ha infatti altre due figlie, Anna Lou e Lara, nate rispettivamente dalle storie avute con l’attrice e con l’ex concorrente di X Factor.

Entrambe lo hanno più volte accusato di non essersi preso cura delle figlie e di esser stato per lo più un padre assente.

Oggi il cantante sembra essere riuscito a trovare un equilibrio anche con le sue ex in tanti si chiedono cosa gli riserverà ancora il futuro.