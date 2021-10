Morgan svela perché è finita con Selvaggia Lucarelli: la confessione

Morgan ha svelato perché la sua liaison con Selvaggia Lucarelli è naufragata nel 2009.

Nel 2009 Morgan ebbe una breve liaison con Selvaggia Lucarelli. A 12 anni dal flirt tra lui e la giornalista, il cantante ha svelato perché tra loro sarebbe finita.

Morgan e Selvaggia Lucarelli

A Ballando con le Stelle Morgan ha avuto modo di incontrare la sua vecchia fiamma, la giornalista Selvaggia Lucarelli, giurata del programma.

Dopo la sua prima esibizione all’interno del programma la stessa Lucarelli lo ha apostrofato dicendo: “Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni e la cattiva sarei io?”. Sulla questione lo stesso Morgan ha confessato: “Perché non ho ritelefonato a Selvaggia? Perché non sono uno che cerca le persone, è la prova che non sono uno stalker, perché Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata: ripeto, il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”.

Morgan: le accuse di stalking

Il cantante ha fatto riferimento alle accuse di stalking intentate contro di lui da un’altra sua ex, Angelica Schiatti. Morgan avrebbe anche minacciato la sua ex di diffondere un suo video personale e l’avrebbe diffamata attraverso insinuazioni volgari. Il rapporto tra i due – stando a quanto confessato dallo stesso Morgan – era iniziato nel 2013 come una semplice amicizia, per poi trasformarsi in un rapporto più profondo dopo la nascita della sua terza figlia, Maria Eco (nata nel 2020).

Morgan ha sempre rinnegato le accuse rivolte contro di lui da Angelica Schiatti.

Morgan: la vita privata

Precedentemente il cantante era stato legato a Asia Argento, madre della sua prima figlia, Anna Lou Castoldi. Nel 2014 l’artista ha avuto la sua seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con l’ex concorrente di X Factor, Jessica Mazzoli. Entrambe le sue ex gli hanno fatto causa per il mancato pagamento degli alimenti.

Jessica Mazzoli si è più volte scagliata pubblicamente contro Morgan, accusandolo di esser stato un padre completamente assente nei confronti della loro figlia.

“Per Marco Castoldi in arte Morgan sua figlia Lara non esiste. Lui mette in primo piano sempre la sua vita pubblica, io sono qui per mettere in primo piano la sua vita privata. Dichiara il falso quando dice che vede la figlia. In tutti questi anni ho sempre cercato di mettermi in contatto con lui, ma non ho mai ricevuto una risposta, mai una.

In tutti questi anni l’ha vista due volte”, ha tuonato Jessica Mazzoli contro Morgan.