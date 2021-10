Morisi, Salvini: alla fine nessun reato, ma lo avete distrutto

Roma, 1 ott. (askanews) – “Perché se a reti unificate si sbircia dal buco della serratura per vedere cosa fa la gente di notte e poi sapete come andrà a finire: non ci sarà alcun reato, ma avete distrutto una persona. Poi incidentalmente qualcuno ieri è stato condannato a 13 anni di carcere da un tribunale della Repubblica perché sfruttava gli immigrati, però quello è un eroe di Sala e della società civile”: così il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano.

“Invece se uno è omosessuale ahia… In Lega abbiamo tanti omosessuali, eterosessuali, ci saranno bisessuali, transessuali, a me interessa che siano brave persone. Però una campagna politica così volgare penso che sortirà l’effetto contrario”, ha attaccato.