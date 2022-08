Morning Banana Diet: come funziona la dieta della banana

La Morning Banana Diet è un regime alimentare che aiuta a dimagrire e perdere peso grazie ai benefici della banana, ricca di potassio e fibre.

Per poter dimagrire ed eliminare i chili in eccesso, si può optare per il consumo di un frutto ricco di tantissimi benefici e proprietà. Tra le varie diete, la Morning Banana Diet aiuta a sciogliere i grassi in eccesso. Cerchiamo di capire come funziona e tutti i segreti di questo regime alimentare.

Morning Banana Diet

Per riuscire a dimagrire e perdere peso in eccesso, si può seguie una dieta che ha tra i componenti principali un frutto come la banana. Si tratta della Morning Banana Diet, la dieta che, sfruttando le proprietà di questo alimento, aiuta a eliminare i chili in eccesso in modo semplice e naturale. Un regime alimentare che, in pochi giorni, permette di perdere fino a 3 kg.

Morning Banana Diet significa dieta della banana mattutina, quindi un regime in cui si assume questo frutto a colazione. Sumiko Watanabe è un esperto in questo settore che ha deciso d’ideare questo regime dietetico utile a perdere peso. Un regime di grande successo, per cui Watanabe ha anche scritto dei libri che sono diventati veri e propri best seller.

Molto facile da seguire perché non comporta particolari rinunce o sacrifici e i risultati sono ottimali. Una dieta senza stress e che non prevede il conteggio delle calorie, dove l’unica regola che bisogna seguire per ottenere ottimi risultati è la flessibilità. Bisogna cominciare la giornata, quindi la colazione assumendo una o più banane insieme a dell’acqua tiepida.

Durante il giorno, sia a pranzo che a cena, non ci sono particolari limiti riguardo gli alimenti d’assumere, ma sarebbe utile aggiungere allo spuntino di metà mattina o a merenda oppure a fine pasto una banana. Bisogna ridurre gli alimenti che contengono tantissime calorie, optando per altri che siano più sani come la verdura e gli ortaggi.

Morning Banana Diet: benefici

Sebbene non si tratti di un regime mono alimentare, nella Morning Banana Diet, come si intuisce dal titolo, la banana è la protagonista e sono tantissimi i benefici di questo frutto in un regime dimagrante. Innanzitutto, contiene tantissimi nutrienti, tra cui potassio, ma anche vitamine B che hanno un potere calmante e rasserenante.

La banana è un frutto ricco di acqua e di fibre che donano un senso di sazietà aiutando a mangiare di meno, quindi evitare di abbuffarsi e, conseguenza, riuscire a dimagrire. Si trova all’interno di questo frutto anche il triptofano che l’organismo trasforma in serotonina, una sostanza utile a migliorare l’umore e l’equilibrio del sistema nervoso.

In base a una ricerca che è stata condotta, sembra che consumare la banana aiuti a dimagrire, perdere peso in modo salutare, ma anche al tempo stesso a sentirsi più sazi e meno gonfi. Inoltre, consumare questo frutto a colazione aumenta la sazietà, placa il senso di fame riducendo così l’apporto calorico durante la giornata.

Essendo la banana un frutto restringente, seguire la Morning Banana Diet aiuta a favorire e migliorare il processo digestivo riequilibrando anche l’attività intestinale. Inoltre, la banana è considerata un frutto adatto proprio perché dona tutti i nutrienti di cui si ha bisogno.

Morning Banana Diet: integratore

