Roma, 16 mar (Adnkronos) – "A via Fani per commemorare Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi che sacrificarono la loro vita per proteggere #AldoMoro e le Istituzioni nei giorni che cambiarono la nostra storia. Non li dimenticheremo mai.

@senatoriPd @pdnetwork”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi che, con una delegazione di parlamentari del Pd, si è recata oggi a Via Fani.