Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani nell'anniversario dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro e contemporaneamente è stato deposto un cuscino di fiori dal consigliere per gli affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani, sulla tomba dello statista a Torrita Tiberina.