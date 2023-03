Moro: Speziali (Udc), 'continua ad esserci'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "È un dolore che si rinnova anno dopo anno e per me in modo particolare, poiché ricordo l'affetto, l'amicizia e la vicinanza, di mio nonno e del presidente, sia nella vita privata che al partito, al Governo, come in Parlamento. Poi per me, che...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – "È un dolore che si rinnova anno dopo anno e per me in modo particolare, poiché ricordo l'affetto, l'amicizia e la vicinanza, di mio nonno e del presidente, sia nella vita privata che al partito, al Governo, come in Parlamento. Poi per me, che continuo ad avere rapporti personali con la figlia ed amica, senatrice Maria Fida Moro, è una cosa ancora più struggente: Moro, sempre Moro, solo Moro, c'è e continua ad esserci per tutto, per chiunque, essendo stato e rimanendo, l'unico e il migliore. Oggi, in questa ricorrenza del 16 Marzo, ovvero da quando ebbe inizio il suo martirio, ci inchiniamo con commozione infinita, per l'ennesima volta, rispetto al sacrificio della sua scorta, la quale tentò di proteggerlo a sprezzo del pericolo e sacrificando la vita in modo encomiastico". Lo afferma Vincenzo Speziali, membro del Bureau politique dell'Internazionale democristiana ed esponente nazionale dell'Udc, che si è recato insieme al segretario del partito, Lorenzo Cesa, a via Fani in occasione dell'anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione degli uomini della scorta.