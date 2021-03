Morra commenta la foto di Dayane: frecciatina per Rosalinda Cannavò

Commentando una foto di Dayane Mello, Massimiliano Morra ha scagliato una frecciatina contro Rosalinda Cannavò.

Massimiliano Morra ha commentato una foto di Dayane Mello al mare, e nella sua frase ha lanciato quella che sembra essere una frecciatina contro la sua ex fidanzata, Rosalinda Cannavò.

Massimiliano Morra: il commento

Sui social Massimiliano Morra ha commentato uno scatto bollente della sua ex coinquilina al GF Vip, Dayane Mello.

Nel messaggio l’attore sembra aver lanciato una frecciatina contro Rosalinda Cannavò, sua ex fidanzata ed ex inquilina del reality show: “Attenta a non farti ‘influenzare'”, ha scritto l’attore tra i commenti allo scatto. Di recente Dayane e Rosalinda si sono scagliate frecciatine e recriminazioni reciproche, e a quanto pare la pace tra le due sarebbe ormai questione lontana. Rosalinda ha recentemente insinuato che la top model brasiliana si sarebbe fatta “influenzare” da qualcuno nei suoi confronti.

Sarà proprio questo il motivo per cui Morra ha commentato in tal modo il post della Mello?

“Io credo sempre nel bene e credo che lei forse in questo momento sia influenzata da qualcuno perché dice delle frasi contro di me molto forti che magari non sono sue parole”, aveva dichiarato Rosalinda al salotto tv di Barbara D’Urso.

Per il momento l’attrice e l’ex migliore amica si sarebbero sentite per telefono, ma entrambe hanno affermato di non aver ancora chiarito le loro questioni in sospeso. Anche i rapporti tra Rosalinda e Morra non si sarebbero conclusi per il meglio, e più volte l’attore avrebbe infierito contro la modella ed ex inquilina del GF Vip.