Questa mattina, 12 aprile 2023, dopo le ore 9, si è verificato un incidente sulla statale 77, all’altezza dello svincolo di Morrovalle. Si tratta di un tamponamento, in cui sono rimaste ferite due persone.

Morrovalle, incidente tra due auto: 2 feriti

Dopo le 9 di questa mattina, 12 aprile 2023, si è verificato un incidente lungo la statale 77, nel tratto chiamato Della Val di Chienti, all’altezza dello svincolo di Morrovalle. Si tratta di un tamponamento tra due automobili. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, la polizia stradale di Macerata sta ricostruendo la dinamica. Le auto coinvolte sono una Peugeot 3008, guidata da un uomo di Cingoli, e una Opel Moka, guidata da una signora di Camerino. I soccorsi del 118 hanno assistito i due conducenti, rimasti feriti, che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma non sono in gravi condizioni.

Incidente a Morrovalle: strada chiusa

Nel corso degli accertamenti della polizia stradale e dei carabinieri, è stato chiuso temporaneamente il tratto di strada, per rendere più facili le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La chiusura è durata circa 30 minuti. Al lavoro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata.