Morrovalle, si uccide per depressione chiudendosi nel freezer: trovata morta dalla figlia

Si era recata come ogni giorno a fare la sua consueta visita alla madre malata, ma non poteva di certo aspettarsi di ricevere una sorpresa così spiacevole: trovare la propria madre morta nel congelatore di casa.

La figlia non riesce trovarla in casa, donna rinvenuta morta nel congelatore di casa

É successo mercoledì 28 dicembre 2022 nel comune di Morrovalle, in provincia di Macerata. A fare la macabra scoperta è stata una delle figlie della vittima che era andata a trovarla a casa sua in località Trodica: in un primo momento sembrava tutto nella norma, la casa era in ordine e via discorrendo. Tuttavia, non c’era ombra della donna, fino a quando la figlia non ha iniziato a rovistare nella stanza usata come dispensa: lì purtroppo ha ritrovato sua madrea morta all’interno del freezer a pozzetto.

Inutile la corsa del 118

Immediata la chiamata al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. Tuttavia, 77enne pensionata non c’era più nulla da fare, era ormai troppo tardi. I sanitari ne hanno solo potuto accertare il decesso informando poi i carabinieri visto lo strano luogo del ritrovamento.

Il biglietto che testimonia il suicidio

Giunti anch’essi sul luogo dell’accaduto, gli inquirenti hanno appurato subito che si è trattato di un gesto volontario: infatti, non solo sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza, bensì inoltre in casa è stato rinvenuto un bigliettino, nel quale 77enne, che soffriva di depressione a seguito della morte del marito, si è scusata con i familiari per il gesto e ha lasciato alcune indicazioni per il funerale.

Per cui, la Procura di Macerata ha deciso di non disporre l’autopsia, ma solo di una ispezione cadaverica all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Marche, prima della restituzione della salma ai famigliari per i funerali.