Morrovalle, uomo di 61 anni morto per un malore improvviso al ristorante

Tragedia a Morrovalle, in provincia di Macerata: un uomo di 61 anni è morto a causa di un malore mentre si trovava in un ristorante della zona.

Morto 61enne a Morrovalle

Lutto nella comunità marchigiana di Morrovalle, in provincia di Macerata: nella serata di venerdì 11 febbraio, Giuseppe Marsili, 61enne originario di Civitanova Marche, è stato colto da un malore improvviso mentre era a cena fuori e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo si trovava in un ristorante della zona, più precisamente a Trodica, quando è avvenuta la tragedia. Inutili anche i tentativi di soccorso, poiché è stato stroncato in pochi secondi dal malessere. Giuseppe era un dipendente della farmacia comunale ed era prossimo alla pensione.

I tentativi di soccorso

Come anticipato, Giuseppe era al ristorante quando è sopraggiunto il malore fatale. Tutti i commensali se ne sono accorti subito, e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente.

Una volta lanciato l’allarme, il personale del 118 è giunto sul posto e ha tentato disperatamente di rianimarlo, senza successo purtroppo. Per il 61enne non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere ancor prima di arrivare in ospedale.

Nella giornata di ieri, lunedì 14 febbraio, si sono svolti i funerali alle ore 15:00 nella chiesa di San Paolo a Civitanova Marche.