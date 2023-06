Morsa da un cinghiale in centro a Genova: ricoverata una donna di 58 anni

Shock a Genova, dove nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno, in pieno centro storico, nel quartiere della Foce, una donna di 58 anni è stata inseguita e morsa da un cinghiale, riportando una vasta ferita sulla gamba destra.

Donna aggredita da un cinghiale a Genova: ennesimo caso registrato in territorio ligure

Il fatto è avvenuto nella centralissima piazza Palermo. Come riportato dal bollettino rilasciato dall’ospedale stamani, “La donna si trova attualmente ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) del Pronto Soccorso, in attesa di visita da parte di infettivologo e chirurgo plastico”.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiarissima. Probabilmente però la donna potrebbe essersi imbattuta in una famiglia di cinghiali con tanto di cuccioli. Sarà stata questa eccessiva vicinanza a scatenare la furia del cinghiale adulto. Non s’esclude che l’incontro sia avvenuto nei pressi dei cassonetti della spazzatura e che l’animale abbia agito per paura.

Non è la prima volta che in territorio ligure si sono verificate aggressioni simili. L’ultimo, nemmeno una settimana fa in via dell’Arena, sempre a Genova, in cui a farne le spese è stata una fisioterapista dell’Asl 3. Aggredita mentre faceva ritorno a casa con le buste della spesa.