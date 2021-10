Morsi cimici da letto: le cause e come eliminarle

I morsi cimici da letto si caratterizzano per rossore e prurito, ma con rimedi e consigli adatti è possibile eliminarle e tenerle alla larga.

In autunno vi sono insetti che giungono in casa dando fastidio alle persone. Si tratta delle cimici di cui vi sono diverse specie. Oltre alla classica cimice verde, vi sono anche quelle da letto che possono pungere nel cuore della notte.

Per prevenire i morsi cimici da letto, bisogna cercare di eliminarle in modo da tenerle alla larga.

Morsi cimici da letto

Sono dei piccoli insetti che appartengono alla famiglia degli ematofagi e si chiamano in questo modo in quanto solitamente tendono a trovarsi nelle fessure dei letti oppure sulla testiera dove trovano rifugio. Per sopravvivere, necessitano di sangue umano e per questa ragione è possibile alcune volte di avere dei morsi cimici da letto sul braccio o le gambe.

Durante il giorno sono poco attive, in quanto tendono a muoversi soprattutto la notte, agendo indisturbate. Durante questa fase notturna escono dai propri nascondigli cercando i soggetti che dormono per poter succhiare il sangue di cui si cibano per poter sopravvivere. I morsi cimici da letto possono causare macchie rosse e prurito, ma non sono pericolosi.

Note anche come cimici del materasso possono pungere nel cuore della notte, ma non sono pericolose e non trasmettono malattie, ma danno adito a una sensazione fastidiosa e di prurito, oltre a qualche arrossamento e rossore.

Sono solite diffondersi rapidamente soprattutto se riescono a trovare un luogo accogliente in cui stare.

Sono molto piccole e hanno la dimensione di una lenticchia o seme di mela per cui sono visibili anche a occhio nudo. Hanno una forma piatta e un colore che oscilla tra il rosso e il marrone. Si possono annidare sia un luoghi sporchi che perfettamente puliti, quindi non è una questione di igiene. Si consiglia di controllare ogni fessura in modo da riuscire a eliminarle.

Morsi cimici da letto: cause

Prima di capire cosa sia Ecopest Home, considerato il metodo migliore per eliminare i morsi cimici da letto, è consigliabile capire le cause per cui giungono in casa. Hanno una predilezione per i luoghi caldi, come gli appartamenti, le case, gli hotel, ma anche gli ospedali in cui possono trovare un riparo e un rifugio per la notte dove vanno a nascondersi nelle varie fessure e crepe.

Tendono a nascondersi un po’ ovunque soprattutto nelle crepe e nelle fessure dei muri, ma anche nelle prese elettriche oppure nelle cuciture dei materassi, in tutti quei luoghi e angoli dove è possibile trovare calore e tepore dai primi freddi che giungono in modo poi da agire indisturbate durante la notte causando morsi cimici da letto.

Di notte sono attratte soprattutto dal calore, quindi tendono a uscire dal loro nascondiglio dove sono state per buona parte del giorno. Prediligono soprattutto la notte, ma è possibile trovarle anche durante il giorno vicino a fonti di luce o alle finestre per trovare riparo e calore. Oltre che nei luoghi già citati, è possibile trovarle anche nei vestiti e valigie, quindi attenzione quando si va negli hotel o si torna a casa da un viaggio.

Si consiglia di controllare bene sia le camere che i letti, soprattutto dei luoghi come hotel in cui si soggiorna perché le cimici da letto potrebbero trovarsi proprio lì.

Morsi cimici da letto: miglior rimedio

Per prevenire ed evitare i morsi cimici da letto, una soluzione potrebbe essere quella di affidarsi a un buon repellente. Considerando che gli insetticida sono nocivi per gli esseri umani e anche per gli animali domestici se si hanno in casa, è consigliabile puntare su un altro dispositivo che è valido ed efficace al tempo stesso.

Si tratta di Ecopest Home, considerato una valida alternativa all’insetticida. Un dispositivo o meglio un repellente tecnologico di qualità che funziona tramite l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni senza essere udibile agli esseri umani o animali domestici. Un prodotto che funziona e che permette di garantire la massima tranquillità e relax in casa.

Non è fastidioso, ma silenzioso quindi non impedisce di lavorare o studiare. Efficace e sicuro, oltre che testato per il benessere di tutta la famiglia. Pratico, ha una struttura compatta e per nulla ingombrante il che permette di portarlo ovunque, anche in viaggio.

Funge da protezione h24 senza bisogno di additivi chimici. Molto semplice da usare anche per coloro che non sono esperti di prodotti tecnologici. Basta attaccarlo alla presa elettrica in modo da cominciare a ottenere i primi benefici. Ecopest Home non funziona solo con le cimici, ma anche con altri insetti, come i moscerini, le formiche e anche i roditori tenendolo alla larga da casa.

