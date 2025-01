Morta a 103 anni Agnes Keleti, la campionessa olimpica più anziana

Budapest, 2 gen. (askanews) – Era un mito e un’icona, è morta all’età di 103 anni Agnes Keleti, campionessa olimpica ungherese di ginnastica e sopravvissuta all’Olocausto. Era la campionessa olimpica più anziana del mondo ed è venuta a mancare pochi giorni prima del suo 104esimo compleanno a causa di una polmonite.

Nata il 9 gennaio 1921 ha avuto una vita straordinaria. La Keleti sfuggì alla Shoah assumendo l’identità di una giovane domestica cristiana nella campagna ungherese, prima di diventare una delle atlete ebree di maggior successo nella storia olimpica, vincendo 10 medaglie, cinque delle quali d’oro, in due Giochi a Helsinki 1952 e Melbourne 1956.

“Ho gareggiato non perché mi piacesse, ma perché volevo vedere il mondo” aveva detto in un’intervista nel 2016.

Dai giochi australiani svoltisi poche settimane dopo il fallimento della rivolta antisovietica in Ungheria, non tornò in patria e si stabilì in Israele. Era tornata definitivamente in Ungheria solo nel 2015.