Morta a 12 anni: per i genitori non si tratta di suicidio, forse un gioco finito in tragedia

In un paese del Trevigiano, è stata trovata morta una bambina di 12 anni. I genitori avanzano l'ipotesi che possa essere stato un gioco finito male.

I genitori della piccola 12enne trovata morta nel giardino di casa sua, non risescono a darsi pace. Accadeva in un paese del Trevigiano, in Veneto. I coniugi, madre e patrigno, rifiutano l’ipotesi del suicidio che è stata avanzata dagli inquirenti, in seguito agli accertamenti del caso.

Per loro, sono necessari nuovi esami.

Morta a 12 anni, per i genitori non si tratta di suicidio: il caso

La famiglia della bambina, scossa dalla tragedia, non accetta l’idea che la 12enne si sia tolta la vita. Secondo le loro ipotesi, infatti, potrebbe trattarsi di un gioco finito male. Per questa ragione, fanno richiesta di coinvolgere eventuali terzi. Dichiarano: “Probabilmente è entrato qualcuno che le ha fatto del male, oppure è successo un incidente mentre stava giocando”.

Per i genitori, la figlia non aveva mai mostrato atteggiamenti che facevano pensare all’autolesionismo.

Il patrigno infatti ha voluto raccontare ai microfoni di Antennatre: “Era una bambina felice. Non penso possa trattarsi di bullismo. Non accuso nessuno, ma voglio la verità. Se è un gioco finito male oppure se sono venute altre persone a fare del male alla mia bambina. Bisogna fare indagini ancora più approfondite”.

Il fatto si svolgeva venerdì pomeriggio, mentre la ragazzina era uscita a giocare nel giardino di casa. Con lei c’erano il fratellino e un suo amico coetaneo: il primo ad avvisare quanto fosse accaduto.

Per la dodicenne, però, era troppo tardi.

Gli inquirenti parlano di gesto volontario estremo

Al momento, il fascicolo di indagine sul caso è ancora aperto, ma non ci sono ipotesi di reato e neanche indagati. L’atto è stato necessario per dare la possibilità alla salma di essere trasportata nel suo Paese di origine, luogo in cui verrà sepolta.

Secondo i carabinieri, l’ipotesi resta legata al gesto volontario estremo da parte della 12enne. Gli investigatori spiegano che gli accertamenti finora sono stati dirottati su questa pista. Quindi, per ora, non ci sono evidenze che coinvolgerebbero altre ipotesi da prendere in considerazione.

Il pm non ha predisposto l’autopsia sul corpo della piccola, ma non si escludono altri accertamenti nei giorni a seguire.