Morta a 36 anni la youtuber Melanie Ham, era malata di tumore da tempo ed era diventata una celebrità del web per i tutorial su uncinetto e maglia

Arriva dagli Usa la notizia che molti seguaci dell’uncinetto e del lavoro a maglia non volevano sentire: è morta a 36 anni la youtuber Melanie Ham, era malata di tumore da tempo e lo scorso 12 gennaio la donna si è spenta.

Suo marito Robert, a cui Melanie ha dato due figli, ha volutuo dare l’annuncio con uno struggente messaggio affidato ad Instagram.

La youtuber Melanie Ham sconfitta dal tumore: è morta dopo aver lottato per mesi

Ecco cosa ha scritto Bob Ham: “Con il cuore infranto e profonda tristezza condivido con voi la notizia della scomparsa della mia dolce, stupefacente, bellissima moglie Melania”. E ancora: “Se avete seguito il nostro viaggio sono sicuro che, come noi, speravate che Melanie potesse sconfiggere questa maligna malattia“.

Cosa ha scritto Robert, il marito della youtuber Melanie Ham, dopo che era morta

E i due erano in procinto di festeggiare l’anniversario del matrimonio, perciò ha chiosato Robert: “Mancano 9 giorni al nostro anniversario. La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma non era destino”.

Più di 800mila follower ed iscritti per la youtuber Melanie Ham, morta a Los Angeles

Melanie Ham viveva a Los Angeles e poteva vantare oltre 810.000 follower iscritti sulla piattaforma.

Aveva aperto il suo canale YouTube per condividere la sua passione per il lavoro a maglia, per il cucito e per l’uncinetto.