Morta a 54 anni Lisa Marie Presley, unica figlia di Elvis

Milano, 13 gen. (askanews) – A 54 anni è morta la cantante Lisa Marie Presley, unica figlia della leggenda della musica Elvis Presley e dell’attrice Priscilla Presley.

La donna era stata ricoverata in ospedale giovedì mattina in seguito a un attacco cardiaco. L’annuncio della morte è stato dato dalla madre. “Con il cuore pesante devo condividere una notizia devastante: la mia cara figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, ha scritto in un comunicato.

Il 10 gennaio aveva partecipato con la madre Priscilla ai Golden Globe dove aveva visto Austin Butler vincere il premio come miglior attore per la sua interpretazione nel film “Elvis”. Aveva 5 anni quando i suoi genitori divorziarono, 9 quando morì il padre.