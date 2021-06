Morta a 84 anni Diana de Feo: giornalista, parlamentare e moglie di Emilio Fede

Si è spenta all'età di 84 anni Diana de Feo: giornalista, parlamentare del Popolo delle LIbertà dal 2008 al 2013 e moglie di Emilio Fede.

È morta a 84 anni di età Diana de Feo, nota giornalista e politica nonché moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede. Diana de Feo si è spenta nella sua casa di Napoli alla vigilia del compleanno del marito, che proprio domani festeggerà 90 anni.

Figlia del giornalista Italo de Feo, dal 1976 al 1996 ha collaborato con il Tg1 per la ribrica quotidiana L’Almanacco del giorno dopo, per poi negli anni 2000 scendere in politica con il Popolo delle Libertà, venendo eletta senatrice nelle elezioni del 2008.