Il cordoglio del rettore e dei colleghi per la tragica scomparsa, morta carbonizzata dopo che l'auto finisce in un dirupo: addio a Francesca Frassinetti

Strazio in Emilia Romagna ed a Reggio Emilia per una 55enne morta carbonizzata dopo che la sua auto finisce in un dirupo: addio a Francesca Frassinetti.

La La docente di psicologia della sede cesenate dell’ateneo di Bologna era una persona stimata ed amata da tutti e la notizia che era rimasta vittima di un incidente stradale ha gettato nello sconforto parenti, colleghi ed amici. Il sito dell’università ha dato la notizia: “È scomparsa tragicamente la prof.ssa Francesca Frassinetti, docente nell’ambito della psicobiologia e psicologia fisiologica del Dipartimento di Psicologia Renzo Canestrari dell’Università di Bologna, Campus di Cesena”.

Auto in un dirupo, morta carbonizzata

Il sinistro mortale si era verificato a Casina, in provincia di Reggio Emilia. La docente insegnava psico-biologia nel campus di Cesena, abitava a Parma con due figli adolescenti, ma in occasione del sinistro stava tornando a Carpineti, nell’Appennino Reggiano. Ma cosa era accaduto? La donna sarebbe uscita fuori strada con la sua auto finendo in una scarpata ed il veicolo purtroppo ha preso fuoco, con Francesca intrappolata all’interno dell’abitacolo circondato dalle fiamme.

Sanitari e vigili del fuoco erano arrivati tempestivamente ma purtroppo comunque tardi. Sulla tragedia sta indagando la Procura di Reggio Emilia e la salma della docente è a disposizione della magistratura.

Il cordoglio del rettore Giovanni Molari

Il Rettore Giovanni Molari ha dato mesta chiosa al cordoglio collettivo: “Apprendo con grande dolore questa terribile notizia, che è motivo di profondo cordoglio per me e per tutta la comunità dell’Alma Mater. Perdiamo improvvisamente e tragicamente una ricercatrice molto stimata, una docente molto amata, una persona che mancherà immensamente a colleghi e studenti.

Ci stringiamo partecipi intorno alla famiglia in questo atroce momento”.