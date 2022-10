Addio a Christina Moser: la cantante, che con il marito Maurizio Arcieri aveva fondato i Krisma, è morta all’età di 70 anni.

La cantante Christina Moser, che con il marito Maurizio Arcieri aveva fondato i Krisma, si è spenta a Lugano all’età di 70 anni. L’artista era malata da tempo.

Morta Christina Moser, addio all’altra metà dei Krisma: l’artista aveva 70 anni

Christina Moser è morta all’età di 70 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. La cantante, musicista e produttrice si è spenta a Lugano, in Svizzera. È stata pioniera e grande protagonista della new wave in contesto internazionale e dell’elettropop insieme al marito Maurizio Arcieri, scomparso nel 2015 a 72 anni.

Nata in una famiglia svizzera ma cresciuta a Milano, l’artista ha incontrato il marito quando era ancora estremamente giovane e Arcieri era un idolo del pop italiano.

Insieme hanno fondato i Krisma, diventando i primi a diffondere a livello europeo la musica new wave elettronica derivata dal punk che, in una manciata di anni, ha rivoluzionato il pop.

Il mito

Negli anni ’80, Moser e Arcieri si sono trasferiti nella Factory di Andy Warhol e, mentre conquistavano sempre più successo nel mondo intero dal Sudamerica al Giappone, in Italia vennero progressivamente dimenticati.

Nel 2009, sono tornati sul piccolo schermo italiano ospiti di Chiambretti.

Qualche anno dopo, tuttavia, quando il cantante dei New Dada è morto nel 2015, Christina Moser ha deciso di lasciare l’Italia e ritirarsi in Svizzera.