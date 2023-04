Morta di parto assieme al bambino, sanitari assolti dopo 7 anni

Una 34enne perse la vita e dopo che quella dottoressa di base era morta di parto assieme al bambino i sanitari accusati sono stati assolti dopo 7 anni. Il Tribunale di Verona si è pronunciato sul decesso di Anna Massignan avvenuta nel 2016 ed ha assolto un medico e due ostetriche dell’ospedale di San Bonifacio. Erano imputati della morte di un neonato e della sua mamma, la dottoressa

Anna Massignan, medico di base a Lonigo.

Morta di parto assieme al bambino: assolti

La tragedia avvenne la notte tra Natale e Santo Stefano. Il caso di presunta malasanità è invece arrivato ad una “paradossale vicenda di malagiustizia, anzi di giustizia negata”. Chi lo dice? L’avvocato Francesco Longhi, legale di Andrea Zambotto, padre del piccolo Leonardo e compagno di Anna. “Il mio assistito è rimasto sconvolto, incredulo, gli sono mancate le forze e le parole“. Gli imputati sono stati assolti per un fatto su cui il ministro della Salute Beatrice Lorenzin aveva inviato gli ispettori. Poi c’era stata l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo con cui la Procura iscrisse nel registro degli indagati i tre.

La caduta e la corsa in ospedale

Da quanto si legge su Fanpage “la situazione precipitò a seguito di una caduta in casa. Il compagno la accompagnò al Pronto soccorso una prima volta, poi una seconda”. Anna morì a seguito di una “coagulazione intravascolare disseminata” e per una “emorragia sistemica non controllabile”. Il bambino rimase in vita solo per qualche secondo e spirò il giorno di Santo Stefano all’ospedale veronese di Borgo Trento dopo “un’encefalopatia ipossico ischemica”.