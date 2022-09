Morta dopo essere stata violentata da 22 uomini in Pakistan, la polizia: “Fake news”

Violentata per una notte intera e poi uccisa: è quanto accaduto in una fabbrica in Pakistan ad una donna, ma la polizia nega tutto.

Una donna sarebbe stata violentata e uccisa da oltre 20 uomini, ma la polizia locale continua a negare l’accaduto: bufera mediatica in Pakistan.

Donna pakistana violentata e uccisa da 22 uomini

Un caso di presunto stupro sta agitando l’opinione pubblica in Pakistan.

Una donna sarebbe stata violentata da 22 uomini per una notte intera, fino a perdere la vita. La notizia arriva da Karachi, capitale economica del Paese.

La violenza sarebbe avvenuta in uno stabilimento tessile che produce capi d’abbigliamento. Una notizia bollata però dalla polizia locale come «fake news», provocando un’ondata di sdegno sui social media. Secondo molti utenti, infatti, la gestione della fabbrica starebbe cercando di insabbiare l’accaduto.

La versione della polizia

Secondo quanto affertmato dalla polizia in un documento ufficiale diffuso ai media, si tratta di «un tentativo di diffamare la reputazione dell’azienda». Secondo il distretto di polizia, la notizia sarebbe stata creata ad arte per arrecare danno all’azienda, punto di riferimento commerciale a Karachi e in tutto il Pakistan. Il capo del distretto, Muqaddas Haider, ha aggiunto:

«Nessuno ha dettagli su chi fosse la presunta vittima, dove viveva, dove è stato portato il suo corpo, quale stazione di polizia ha indagato sulla questione o dove è stata eseguita l’autopsia».

lIl caso ha avuto un’ampia risonanza sui social, tanto da portare in tendenza l’hashtag #ArtisticMillinersRapeCase. Secondo chi ha diffuso la notizia, la donna stuprata sarebbe stata una dipendente della fabbrica.

La donna sarebbe rimasta in fabbrica per gli straordinari che le erano stati richiesti; successivamente, sarebbe stata prima drogata, e poi violentata da oltre 20 uomini per tutta la notte. La vittima sarebbe anche stata sottoposta a torture, con mozziconi di sigaretta spenti sulla sua pelle e violenze varie.