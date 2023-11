L’ipotesi più accreditata per il decesso di Gerardina Corsano, morta dopo aver mangiato una pizza in un ristorante, è quella di avvelenamento. Sul caso sta indagando la Procura di Benevento.

Morta dopo una pizza, probabile avvelenamento

La donna, 46enne originaria di Ariano Irpino, è deceduta in ospedale dopo aver cenato con il marito la sera del 28 ottobre. In un primo momento si era pensato ad un’intossicazione da botulismo, ipotesi scartata dopo le analisi condotte dall’Istituto superiore di sanità. La coppia si occupava della vendita di fertilizzanti e pesticidi. Alla luce di questo, gli inquirenti stanno lavorando sulla possibile contaminazione causata da fertilizzanti agricoli e fitofarmaci. Si pensa, quindi, ad una tossinfezione alimentare, dovuta all’alterazione di sostanze chimiche usate per la conservazione dei prodotti per l’agricoltura.

Sequestrati i cellulari

Il pm a capo delle indagini, Maria Amalia Capitanio, ha disposto il sequestro dei cellulari del marito e di alcuni parenti, sebbene sia stata esclusa, per il momento, l’ipotesi di omicidio volontario. L’uomo, Angelo Meninno, di 52 anni, si trovava insieme alla moglie quando si è sentita male e, esattamente come lei, ha accusato forti malesseri in seguito alla cena. Nei giorni successivi i coniugi si sono rivolti più volte all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ma in entrambi i casi sono stati dimessi. Solo quando Gerardina ha avuto la crisi, poi rivelatasi fatale, sono stati ricoverati presso l’ospedale Cotugno di Napoli.

Il registro degli indagati

Da ciò che emerge dalle indagini, l’utilizzo di prodotti tossici farebbe pensare ad un avvelenamento casuale. In attesa dei test di laboratorio, rimangono sul registro degli indagati i due titolari della pizzeria e il medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Avellino che per ben due volte visitò la coppia. I tre sono iscritti per omicidio colposo e lesioni.