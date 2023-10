Solo una settimana dopo aver realizzato il suo sogno, è morta Dorothy Hoffner, l’ultra centenaria che il primo ottobre si è lanciata con un paracadute. Appena messi i piedi sul suolo aveva commentato: “L’età è solo un numero.”

L’impresa di Dorothy

Il primo ottobre Dorothy Hoffner, all’età di 104 anni, ha deciso di lanciarsi in tandem da un aereo da 4.100 metri di altezza presso lo Skydive Chicago di Ottawa in Illinois.

Per la donna non era la prima volta in paracadute, aveva infatti già compiuto un lancio poco dopo aver compiuto 100 anni.

Joe Conant, un amico di Hoffner, ha dichiarato che la donna è stata trovata morta dal personale della comunità per anziani Brookdale Lake View.

Conant ha raccontato inoltre di aver conosciuto l’amica anni fa e la descrive con queste parole: “Era instancabile. Ha continuato ad andare avanti. Non era una persona che faceva un pisolino nel pomeriggio, o non si presentava a nessuna funzione, cena o qualsiasi altra cosa. Era sempre lì, pienamente presente. Continuava ad andare avanti, sempre.”

Il Guinness World Record

Conant sta lavorando affinché il Guinness World Record certifichi Dorothy Hoffner come la persona più anziana mai lanciatasi con il paracadute. Il record attuale è stato stabilito nel maggio 2022 dalla svedese Linne’a Ingegärd Larsson, 103 anni.

Conant aggiunge però che battere il record mondiale non era l’obiettivo dell’amica. Dice infatti che semplicemente Dorothy aveva amato così tanto lanciarsi la prima volta che desiderava rifarlo.