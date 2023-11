Erika Morelli è morta a 48 anni a causa di una malattia aggressiva: la dottoressa è stata un punto di riferimento cruciale durante la pandemia a Venezia. Responsabile della squadra di Malattie invettive alla Asl 3, la donna si è spetta nella città in cui è crescita e presso la quale si era rifugiata nella speranza di vincere la patologia che le era stata diagnosticata.

A seguito della sua improvvisa e prematura scomparsa, la comunità di Cepagatti (Pescara), paese in cui era nata, ha espresso il proprio cordoglio e si è stretta intorno al dolore della famiglia Morelli. Il funerale della dottoressa, che si era specializzata a Padova, è stato celebrato nella giornata di lunedì 27 novembre. “Personalmente non la conoscevo, a differenza della madre che a Sant’Agata anima le attività sociali e culturali. Una tragedia per tutti, non so aggiungere altro in questo momento”, ha detto il vicesindaco Annalisa Palozzo.