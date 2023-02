Morta Elena Fanchini, Goggia: "Consumata dal pianto"

Lo sport piange ancora.

La morte della sciatrice alpina Elena Fanchini ha eclissato il circo bianco, e non solo. A Meribel (Francia) le ragazze della Nazionale hanno appreso con dolore la scomparsa della loro ex collega e amica. Si uniscono al cordoglio delle italiane anche Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn.

Sofia Goggia e il pettorale rosso dedicato a Elena

A caccia della medaglia d’oro mondiale che ancora le manca, in questi giorni Sofia Goggia non può fare a meno di dedicare la gran parte dei suoi pensieri all’amica Elena, scomparsa ieri a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo.

Lo scorso 20 gennaio, nella discesa di Cortina d’Ampezzo, Sofia aveva dedicato la sua vittoria a Elena, regalandole il pettorale rosso di leader della specialità: «Questa vittoria è per Elena Fanchini, che sta attraversando un momento delicato» aveva commentato ai media. Tutte al via con il lutto al braccio – e come loro anche gli uomini della Nazionale nel super-G di Courchevel –, le azzurre tornano in pista con occhi e cuore straziati dal pianto.

L’amore per lo sci, la forza di Elena

La stessa Elena aveva raccontato che l’amore per lo sci era la sua forza principale. In tutto. Oltre a essere sempre stato il suo motore per tornare a gareggiare dopo gli infortuni, lo sci l’aveva aiutata anche nella battaglia contro il tumore: «In quei momenti tanta forza me l’ha data lo sci, era il mio pensiero quando facevo le chemio».