Morta ex concorrente del Grande Fratello, stroncata da un malore al bar

Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello, è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso al bar.

Aveva 37 anni l’ex gieffina Monica Sirianni. La donna si è tragicamente spenta nella tarda serata di venerdì 5 maggio. Mentre si trovava in un bar in compagnia di un gruppo di amici a Soveria Mannelli, la vittima ha avvertito un improvviso malore che si è, infine rivelato fatale.

Sirianni è stata prontamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale situato in provincia di Catanzaro, in Calabria. Nonostante il tempestivo intervento dei paramedici, l’ex volto del Grande Fratello è deceduto poco dopo aver raggiunto il nosocomio.

Accertamenti clinici in corso: chi era Monica Sirianni

L’intera vicenda che si è conclusa con la prematura scomparsa della 37enne ha gettato in pasto al dolore e allo sgomentotutti i presenti che hanno assistito a quanto accaduto all’interno del locale di Soveria Mannelli. Al momento, sono in corso una serie di accertamenti clinici volti a verificare le cause che hanno portato all’insorgere del malore.

Monica Sirianni era figlia di emigrati calabresi a Sidney e svolgeva la professione di insegnante di inglese. Nel 2011, era stata una delle concorrenti della dodicesima edizione del Grande Fratello.