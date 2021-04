Morta Helen McCrory, alcune reazioni da parte del cast di Harry Potter

A soli 52 anni si è spenta l'attrice Helen McCrory. Alcuni colleghi che hanno girato con lei la saga di Harry Potter le hanno mandato un ultimo saluto.

A causa di un tumore è morta a soli 52 anni l’attrice inglese Helen McCrory. Moltissimi gli attori che si sono stretti nel dolore dei familiari e le hanno mandato un ultimo saluto. Oltre al marito, alcuni protagonisti di Harry Potter hanno dedicato un ultimo ricordo alla famosa attrice.

Morta Helen McCrory

Lutto nel mondo del cinema per la prematura scomparsa di Helen McCrory. Il marito le ha già dedicato parole commoventi, piene di amore e colme di un dolore straziante. Su Twitter ha scritto: “È con il cuore a pezzi che annuncio che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, quella bellissima e fortissima donna di nome Helen McCrory è morta in pace nella sua casa, circondata dall’onda d’amore dei suoi amici e della sua famiglia.

È morta così come è vissuta, senza paura. L’amiamo e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ha davvero brillato. Ora vai, piccolina, e grazie”.

Anche Bonnie Wright, famosa per avere interpretato la sorella minore di Ron e la futura compagna di Harry Potter, sul suo profilo Instagram ha dedicato una storia alla collega McCrory, che nella famosa saga fantasy interpreta la mamma di Draco (Tom Felton).

“Riposa in pace Helen. È stato un privilegio e un piacere lavorare con te! Il mondo dei maghi sentirà per sempre la tua mancanza“.

Anche la celebre scrittrice J.K. Rowling, madre del maghetto più famoso, ha scritto su Twitter: “Sono devastata di apprendere della morte di Helen McCrory, una straordinaria attrice e una donna meravigliosa, che ci ha lasciato troppo presto. Le mie più profonde condoglianze alla sua famiglia, specialmente a suo marito e ai figli. Semplicemente una notizia che rompe il cuore“.

Un altro attore del cast di Harry Potter, Chris Rankin, su Twitter ha mandato un ultimo dolce saluto alla collega: “Una terribile notizia su Helen McCrory. Un talento sublime e in un paio di brevi momenti le nostre strade si sono incrociate mentre combattevamo a Hogwarts. Una persona molto amorevole. 52 anni non è l’età per morire”.