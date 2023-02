Morta l'ex sciatrice Elena Fanchini: aveva avuto una recidiva del tumore

A soli 37 anni, è morta l’ex sciatrice Elena Fanchini.

Ad agosto 2022, era stata colpita dalla recidiva del tumore sconfitto una prima volta nel 2018.

“Alla fine del mese ho cominciato le prime cure. Una recidiva. La prima volta ero guarita completamente. Ma purtroppo, e me ne sto accorgendo in questi giorni in ospedale, di recidive ne capitano tante. Ci sono cose che non puoi comandare, l’ho imparato dalla malattia e anche dallo sci. È un peccato che sia capitato di nuovo, ma non posso arrendermi“, aveva detto al Corriere della Sera solo due settimane prima di andarsene.

Chi era Elena Fanchini

Elena Fanchini, come le sorelle minori Nadia e Sabrina, è stata una discesista della nazionale italiana. Ha vinto un argento al Mondiale di Bormio nel 2005 e due gare di Coppa del mondo, l’ultima a Cortina nel 2015.

Nel 2017, mentre si preparava per l’Olimpiade di Pyeongchang, aveva accusato un malore. Dopo la diagnosi, la chemioterapia e l’intervento. Aveva affrontato la malattia condividendo il suo percorso e i suoi sorrisi sui social.

Tornata all’attività agonistica, era rientrata nel giro della nazionale. Dopo la rottura del perone in allenamento nel 2018, il ritiro insieme alla sorella Nadia nel 2020.

Su Instagram si descriveva come una tifosa di Vasco e dell’Inter. E proprio i nerazzurri hanno voluto dedicarle un messaggio sui social: “È un giorno molto triste, ci ha lasciato Elena Fanchini. Cara Elena, ti ricordiamo col sorriso, allo stadio con noi o mentre scii sulle tue amate montagne.

Stringiamo in un grande abbraccio la tua famiglia e tutti i tuoi cari”.

La Federazione italiana sport invernali ricorda che gli infortuni e i problemi di salute “non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie”.

Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria di Cortina

Sofia Goggia aveva dedicato all’amica la sua vittoria a Cortina. “Voglio dedicare la vittoria ad Elena Fanchini che sta attraversando un momento delicato”, aveva detto Goggia.

Fanchini e Goggia erano state compagne in nazionale e Goggia sciava spesso a Montecampione, dove Fanchini era nata.

“Era nato come un gioco, ho sentito Sofia qualche sera fa, dopo aver visto Dorothea Wierer vincere una gara di biathlon. E allora ho detto, adesso tocca a te. Quel pettorale rosso, della numero 1, mi ha regalato un sorriso“, aveva spiegato Fanchini.

