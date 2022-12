Morta la figlia della donna che la partorì mentre era in coma

Morta la figlia della donna che la partorì mentre era in coma

Morta la figlia della donna che la partorì mentre era in coma

Morta la figlia della donna che la partorì mentre era in coma e che era rimasta per 11 mesi senza sapere nulla prima di riabbracciarla a luglio

In Toscana è morta la figlia della donna che la partorì mentre era in coma: Caterina aveva due anni e mezzo e mamma Cristina la diede alla luce fra la vita e la morte.

La piccola è spirata nel pomeriggio di ieri, primo dicembre, presso l’ospedale Meyer di Firenze.

La partorì mentre era in coma: è morta

La bambina, di soli due anni e mezzo era figlia di Gabriele Succi e Cristina Rosi. La coppia della provincia di Arezzo che oggi vive ad Alberoro comune di Monte San Savino era stata protagonista di una toccante vicenda. A luglio del 2019 Cristina venne colta da un arresto cardiaco all’ottavo mese di gravidanza e la bambina nacque con parto cesareo mentre la madre entrava in coma.

la donna rimase in stato vegetativo per quasi un anno e Caterina aveva subito gravi danni neurologici.

La terribile vicenda di Cristina e Caterina

A luglio finalmente madre e figlia si erano riabbracciate, Cristina aveva finito la riabilitazione in Italia e d in Austria ed era tornata a casa. Purtroppo le conseguenze riportate nel trauma del parto hanno vanificato il lieto fine e la piccola è morta. E l’addio di papà Gabriele sui social è commovente: “Amore mio,ti voglio ricordare così, sei e sarai sempre la mia bimba speciale, ma purtroppo la vita non è stata clemente con te.

Però ti giuro che ho fatto e abbiamo fatto tutto il possibile per farti sentire una bimba come tutte le altre. Questo è il giorno più brutto della mia vita“.