Morta la sosia di Kim Kardashian: aveva 34 anni

Morta Christina Ashten Gourkani (34 anni) conosciuta sui social col nome di Ashten; era nota su OnlyFans per essere la sosia di Kim Kardashian. Come informa il Mattino, Christina ha perso la vita in ospedale a causa di un infarto, la sua famiglia ha confermato che la ragazza si era da poco sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. I famigliari di Christina, affranti, hanno condiviso online la notizia della sua dipartita, aprendo una pagina GoFundMe con la speranza di pagare le spese del suo funerale la prossima settimana.

Morta la sosia di Kim Kardashian: l’annuncio della famiglia

Sul web i famigliari di Ashten hanno esternato lo choc e la tristezza per la morte della 34enne. Qesto è quanto scrivono i suoi cari: “È con profondo dolore e un cuore immensamente spezzato che dobbiamo condividere la più sconvolgente, sfortunata e inaspettata scomparsa della nostra bellissima e amata figlia e sorella Christina Ashten Gourkani”.

“Era uno spirito libero”

La famiglia di Christina ha descritto la giovane come “uno spirito libero così premuroso e amorevole che si prendeva sempre il tempo di portare un sorriso sul volto di chiunque incrociasse”. Il post termina così: “Christina Ashten Gourkani sarai per sempre il nostro angelo custode”. Molti fan e follower della ragazza hanno reso omaggio a Christina sui social network.