Morta Lorenza Carlassare, addio alla giurista e costituzionalista italiana: aveva 91 anni

Nel primo pomeriggio di domenica 21 agosto, è stata diffusa la notizia relativa alla scomparsa di Lorenza Carlassare, giurista e costituzionalista italiana nonché professoressa emerita di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Padova. La donna, morta all’età di 91 anni, è stata la prima donna a ottenere una cattedra di Diritto costituzionale in Italia.

Nel corso della sua carriera accademica, la giurista ha insegnato dapprima all’Università di Padova. Successivamente, ha lavorato a Verona e a Ferrara per poi fare ritorno alla facoltà di giurisprudenza di Padova, presso la quale ha insegnato fino alla collocazione fuori ruolo.

Carlassare è stata anche membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Carriera

La costituzionalista italiana non ha svolto solo attività accademica. Ha, infatti, pubblicato svariati testi divulgativi e articoli su quotidiani e riviste per diffondere la conoscenza della Costituzione italiana.

Nel 2013, ha brevemente preso parte alla commissione per le riforme costituzionali istituita per elaborare proposte di modifica della Costituzione. Nel 2015, invece, è stata una delle dieci personalità italiane di prestigio che il Movimento 5 Stelle propose per la presidenza della Repubblica ma preferì declinare la candidatura.