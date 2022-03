Morta Madeleine Albright, la prima donna Segretario di Stato Usa

Roma, 24 mar. (askanews) – È morta a 84 anni Madeleine Albright, la prima donna a ricoprire l’incarico di Segretario di Stato Usa. In precedenza era stata ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite prima di essere promossa nel secondo mandato di Bill Clinton. E proprio l’ex presidente americano in un video su Twitter ha ricordato come Albright fosse “brillante, tenace e talentuosa” e una fervida sostenitrice di “libertà, la democrazia e i diritti umani”.

Albright, nacque a Praga nel 1937 e a 11 anni si trasferì negli Stati Uniti.

Alla guida del Dipartimento tra la fine della Guerra Fredda e l’inizio della Guerra al Terrore, difese l’espansione della Nato, spinse per l’intervento nei Balcani, e coniò l’espressione “multilateralismo espressivo” per descrivere la politica estera dell’Amministrazione Clinton.

Riteneva gli Stati uniti “il Paese indispensabile” quando si trattava di usare la diplomazia, sostenuta dall’uso della forza, per difendere i valori della democrazia.