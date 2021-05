Morta Martina Tabacchini, nel suo blog raccontava la lotta contro il cancro. La scoperta della malattia in Ecuador e il rientro in Italia per le cure

È Morta Martina Tabacchini, la donna che nel suo blog raccontava la lotta contro il cancro e che aveva fatto di onestà e franchezza il cardine di una comunicazione che metteva al centro la sua sfida contro la malattia. Martina viveva a Qualiano, in provincia di Napoli, e da qualche anno lottava contro un tumore.

Sul suo blog aveva deciso di raccontare la sua battaglia, un po’ come la compianta Nadia Toffa, con gli esordi della malattia e il racconto del suo calvario, sempre in maniera lucida, acuta, quasi disincantata.

Morta Martina Tabacchini, nel suo blog raccontava la lotta contro il cancro. Ecco cosa scriveva

Scriveva Martina su quella page: “Ho vissuto in Ecuador per 3 anni fino a che non ho scoperto di avere un tumore che mi ha portata a tornare in Italia per curarmi.

Questo è il mio racconto, o per lo meno ci provo. Prima era n’altra cosa sto blog”. La Pro Loco di Qualiano ha dato l’annuncio della morte di Martina con un lungo post su Facebook: “Apprendiamo con immenso dolore della scomparsa di Martina Tabacchini”.

Morta Martina Tabacchini, nel suo blog raccontava la lotta contro il cancro, il cordoglio della Pro Loco

E ancora, con il cordoglio di chi ha conosciuto una persona davvero speciale: “Chi l’ha conosciuta sa quanta forza e voglia di vivere risiedevano in Lei.

La comunità è costretta di nuovo nel lutto per la perdita di una giovane vita. L’associazione esprime la completa partecipazione al dolore immenso ed inconsolabile della famiglia e di quanti l’hanno voluta bene, giunga forte il tepore di un abbraccio, carico di commozione, della nostra sincera vicinanza con la certezza che Martina vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta”.

Morta Martina Tabacchini, nel suo blog raccontava la lotta contro il cancro, il messaggio del Chievo Verona calcio femminile

E fra i moltissimi messaggi di affetto per Martina spicca quello della squadra di calcio femminile del Chievo Verona; la sorella di Marina giocava infatti proprio con l’undici scaligero. Ecco il testo: “Il Chievo Verona Women F. M. si stringe attorno a Manuela Tabacchini per la prematura dipartita della sorella Martina. Da parte di tutto il mondo gialloblù un forte abbraccio e condoglianze a Manuela e alla sua famiglia”.