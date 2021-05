Olympia Dukakis, attrice premio Oscar per il film "Stregata dalla luna" è morta all'età di 89 anni. A dare l'annuncio il fratello Apollo su Facebook.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta all’età di 89 anni Olympia Dukakis, attrice greca che ha recitatao in molte serie tv negli anni 60′-70′, ma arrivata all’apice del successo nel 1988 con l’Osca come attrice non protagonista nel film “Stregata dalla luna”.

Nel 2013 otenne la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Morta Olympia Dukakis: addio alla premio Oscar

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Olympia Dukakis, attrice gerca morta all’età di 89 anni, vincitrice nel 1988 del premio Oscar per il film “Stregata dalla luna”.

A dare la triste notizia è stato il fratello Apollo su Facebook: “La mia adorata sorella, Olympia Dukakis, è scomparsa questa mattina a New York City.

Dopo molti mesi di salute cagionevole, è finalmente in pace con il suo Louis“. Il fratello cita Lous Rich, il marito morto nel 2018.

Il cammino di una star

Nata a Lowell, piccola cittadina nel Massachussets, fina dalla più tenera età Dukakis aveva intenzione di diventare un’attrice. Data la situazione dei suoi genitori (immigrati greci) Olympia non poté stidiare recitazione e dovette studiare fisioterapia alla Boston University. Dopo aver conseguito la laurea, lavorò in un ospedale a Marmet (West Virginia), e presso l’ospedale per le malattie contagiose di Boston.

Il richiamo per la recitazione era troppo forte, e così decise di studiare recitazione alla Boston University, e una volta calcato il palco, non lo abbandonò più. Nel 1962 debuttò in numerose serie tv di successo, ma il primo film che la battezzò come attrice emergente fu “Il Giustiziere della notte” (1974) con Charles Bronson, per poi consacrarsi nella celebre sopa opera “Aspettando domani“, nella parte della dottoressa Barbara Moreno.

Dopo un lungo cammino tra tv, cinema e teatro, raggiunse l’apice della popolarità nel 1988 vincendo l’Oscar come attrice non protagonista nel film “Stregata dalla luna“. Un film cult nel quale interpreta la madre di Loretta Castorini, interpretata da Cher.Olympia Dukakis recitò anche nel film “Fiori d’acciaio” (1989) di Herbert Ross, nella trilogia di film Senti chi parla (1989), Senti chi parla 2 (1990) e Senti chi parla adesso! (1993), tutti con John Travolta. Nel 2013, proprio grazie all’enorme contributo dato all’industria cinematografica, ricevette la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.