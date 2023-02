Morta per aver mangiato un tiramisù: chi è la giovane vittima

Una ragazza di 20 anni è morta dopo aver mangiato un tiramisù vegano Mascherpa.

La giovane aveva ordinato un dolce di questo tipo in quanto era allergica al latte. In seguito al decesso risultano indagate almeno quattro persone per omicidio. L’episodio è accaduto a Milano. La vittima è andata in shock anafilattico. Al momento non è possibile risalire all’identità della 20enne, in quanto il suo nome non è stato reso noto.

Morta dopo aver mangiato tiramisù: era a cena col fidanzato

Tutto è iniziato lo scorso 26 gennaio.

Come informa il Giornale d’Italia, la ragazza era andata a cena col fidanzato per passare una serata romantica assieme al suo amore. Avevano scelto un ristorante vegano in centro a Milano. Quella che doveva essere una serata tranquilla è improvvisamente sfociata in tragedia. Non è stato reso noto il suo nome; al momento si sa solo che la ragazza era giovanissima: aveva solo 20 anni.

Aveva già frequentato in passato il locale

La giovane risulta essere già stata in quel locale in passato proprio perché proponeva prodotti vegani. Tttavia, quella sera, dopo aver assaggiato qualche cucchiaino del tiramisù che aveva ordinato, la 20enne si è sentita improvvisamente male e sono stati chiamati i soccorsi. La ragazza è deceduta lo scorso 6 febbraio dopo dieci giorni di coma.