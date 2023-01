Morta per un aneurisma cerebrale Anna Maione: aveva solo 15 anni

Un dramma ha scosso la città di Lanuvio nella serata di venerdì 6 gennaio. Anna aveva solo 15 anni. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Un aneurisma cerebrale ha spezzato la vita di Anna Maione a solo 15 anni.

La tragedia si sarebbe consumata nella serata di venerdì 6 gennaio. La giovane avrebbe infatti trascorso normalmente l’epifania con i genitori e la sorellina, poi il malore giunto all’improvviso e il conseguente ricovero all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La morte della giovane ha colpito la comunità di Lanuvio. In suo onore è stata proclamata la giornata di lutto cittadino per martedì 10 gennaio.



Morta Anna Maione a soli 15 anni: è stata colpita da un aneurisma cerebrale

Il funerale – si apprende da Castellinotizie – si svolgerà martedì 10 gennaio 2023 alle 15.30 presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Campoleone. Lascia oltre che i genitori anche la sorellina Lucia. Il padre Giuseppe ha salutato così la figlia su Facebook:

“Non parlo tanto dei mie figli sui social se non per condividere qualche hobby in comune o la nostra passione per la Pallavolo.

Entrambe mi ha hanno insegnato a viverli giorno dopo giorno istante dopo istante, nei successi e nelle cadute… Oggi voglio però portare una testimonianza della mia principessa, la mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia […] Una ragazza solare, pulita e grata per qualsiasi cosa o situazione, seppur a nostri occhi possa apparire irrilevante. Come dice mia moglie il primo regalo della nostra principessa e di farci famiglia.

Ma quello più grande è il suo sorriso illuminante che come un mastice è stato il legante della nostra vita. Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papà ti amo, mi crea un vuoto incolmabile. Da Papà mi sento orfano, orfano di una figlia immensa che ha riempito tutta la mia vita.

Amore anch’io ti Amo più di me stesso. Vinci per me vinci per noi!”.

Il cordoglio del comune di Lanuvio

Nel frattempo il comune di Lanuvio ha scritto un messaggio di cordoglio per la morte della giovane Anna: “Il Sindaco Andrea Volpi e tutta l’Amministrazione Comunale hanno appreso con estremo dolore la tragica notizia della prematura scomparsa della nostra giovanissima concittadina Anna Maione. Ci stringiamo con sincero cordoglio attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti quanta nella comunità di Campoleone hanno avuto modo di conoscerla. Per domani, martedì 10 Gennaio 2023 si intende proclamata giornata di lutto cittadino”.