Morta Sabrina Boldrocchi: la signora della moda milanese si è spenta in Sardegna

Un grave lutto ha colpito il mondo della moda milanese: è morta Sabrina Boldrocchi, 51 anni, erede di una delle famiglie più importanti del settore in città.

Sabrina Boldrocchi da un anno lottava contro una terribile malattia scoperta nella sua amatissima Porto Rotondo. Quest’anno aveva deciso di passare le vacanze in Sardegna, dove però in seguito aun aggravamento delle sue condizioni, è stata ricoverata all‘ospedale di Olbia, dove è deceduta nella notte.

Morta Sabrina Boldrocchi: signora della moda dal cuore gentile

Sabrina era partner della società Fashion & Retail, immobiliarista di lusso e moda e mediatrice internazionale di molte operazioni di alto livello anche per la sua famiglia.

Il giusto temperamento carismatico non le mancava, ma fuori dal contesto lavorativo di donna in affari, assumeva la più genuina immagine di persona gentile, affabile, amante degli animali, soprattutto della sua cagnolina Asia che per lei era come una figlia, secondo quanto raccontano gli amici.

Morta Sabrina Boldrocchi: il cordoglio degli amici

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto arrivati alla famiglia. Sabrina dopo essersi sposata da giovane con il fotografo Salvo La Fata, aveva ritrovati l’amore con il compagno Domenico.

Figlia unica, lascia la mafre Grazia e lo zio Massimo, anche lui titolare di una delle aziende più importanti al mondo come la OTMB (Officine Termo Meccaniche Boldrocchi.