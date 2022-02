Morta Samanta Chiodini, autrice di “Che Tempo che fa” e “Caduta libera”

Morta Samanta Chiodini, avrebbe compiuto 49 anni tra qualche giorno ma era malata da tempo. Addio all'autrice di "Che Tempo che fa" e "Caduta libera".

Morta Samanta Chiodini, autrice di famosi programmi televisivi italiani. Tra qualche giorno avrebbe compiuto 49, ma era malata da tempo di tumore al seno: ne parlava nei suoi podcast. I funerali saranno domani, giovedì 3 febbraio, alle 14,45, alla chiesa Santa Francesca Romana di Milano.

Morta Samanta Chiodini, aveva un tumore al seno

Nel trailer del suo podcast “Tits up!” si presenta così: “Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno”. La raccolta di audio era stata scritta da lei per Storie Libere, in collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Samanta Chiodini morta, il suo podcast per le donne

Parlava di storie di donne che lottavano contro questo brutto male: “Con il seno siamo figlie, madri, amanti e proprio per questo è il cancro più femminile. Non solo per l’incidenza – colpisce una donna su 9 – ma anche perché uno dei significati di seno è anima”, diceva Samanta Chiodini. Il podcast era, per lei, “un augurio di coraggio e buona fortuna a tutte per arrivare magari al giorno in cui qualche donna potrà dire al suo bambino ‘C’era una volta il tumore'”.

Samanta Chiodini è morta, chi era

Per diversi anni Samanta Chiodini ha curato il “Premio Subito di giornalismo”, il libro L’educazione delle fanciulle di Franca Valeri e Luciana Littizzetto. Amava il mondo della televisione, è stata autrice per programmi tv come Che tempo che fa, Caduta Libera, Almanacco di bellezza su Classica Tv, e molti altri.

Laureata in filosofia, era una grande appassionata di libri e della musica di Enzo Iannacci.

L’ultimo progetto era un podcast dedicato a Pierpaolo Pasolini per il centenario, che sarà comunque prodotto e dedicato a lei.