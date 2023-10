È morta Shani Louk, la 22enne che era stata rapita da Hamas al rave party, lo scorso 7 ottobre. A dare l’annuncio della sua morta la madre e la sorella su Instagram.

Morta Shani Louk: 22enne rapita da Hamas al rave party

Shani Louk, 22enne con doppia cittadinanza tedesca e israeliana che era stata rapita da Hamas al rave party nel kibbutz di Re’em lo scorso 7 ottobre, è morta. Lo ha annunciato la madre Ricarda. “Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita” ha dichiarato la donna a Rtl. La sorella di Shani, Adi, ha scritto in un post su Instagram di “dover annunciare con grande tristezza la morte di mia sorella“. Manca l’ufficialità della notizia da parte delle autorità.

Morta Shani Louk: il rapimento e le torture

La giovane era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la portavano inerme e seminuda su una jeep dopo il raid al Nova Festival sabato 7 ottobre. Circa 250 giovani sono rimasti uccisi nell’attacco. Nel filmato il corpo di Shani appariva seminudo, con le gambe spezzate, mentre un uomo le sputava sulla testa. La famiglia era riuscita a riconoscerla grazie ai tatuaggi. Nelle scorse settimane era emerso che fosse ancora viva ma “gravemente ferita alla testa” e ricoverata in un ospedale di Gaza. La famiglia non aveva perso la speranza.

La madre è di cittadinanza tedesca e aveva lasciato Ravensburg trent’anni fa per trasferirsi in Israele. Era di famiglia cattolica ma si è convertita alla religione ebraica e il marito è israeliano. Altri 12 cittadini tedeschi restano in ostaggio di Hamas.