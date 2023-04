Morta una neonata di 15 giorni: perde la vita nel tragitto verso l’ospedale

Una corsa contro il tempo per raggiungere l’ospedale il prima possibile, ma purtroppo non è servita a nulla. Una neonata di 15 giorni ha perso la vita lungo il tragitto.

Una corsa contro il tempo per raggiungere l’ospedale il prima possibile. All’arrivo al Di Cristina, però, il cuore della neonata di 15 giorni aveva già smesso di battere. La tragedia è avvenuta questa mattina, 7 aprile 2023. Una neonata di 15 giorni è stata portata al pronto soccorso dai suoi familiari, ma purtroppo è deceduta durante il tragitto fino all’ospedale.

Ipotesi morte in culla

Dopo la terribile tragedia ci sono stati momenti di tensione fuori e all’interno della struttura sanitaria, dove sono intervenute alcune pattuglie di polizia dell’Ufficio prevenzione generale a scopo precauzionale. La Procura per i minori, informata del decesso, sta cercando di ricostruire i contorni della vicenda per chiarire quali siano le cause del decesso della piccola. Al momento l’ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un caso di “morte in culla“.