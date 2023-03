Mortara, 25enne accoltellato in strada: secondo caso in pochi mesi

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in strada a Mortara, in provincia di Pavia, nella serata di giovedì 2 marzo 2023, al culmine di una lite. Si tratta del secondo caso in pochi mesi.

Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in strada a Mortara, in provincia di Pavia, in Lomellina. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, giovedì 2 marzo 2023, probabilmente al culmine di una lite. Cosa sia realmente successo al momento è ancora da chiarire. Il giovane è stato soccorso, ma era già in gravissime condizioni. Purtroppo è morto qualche ora dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe originaria della Nigeria. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità dell’aggressore. Per il momento non è chiaro se i due si conoscessero prima della lite scoppiata in strada e non è ancora certo quanti siano realmente i presunti assassini. Le telecamere di video sorveglianza della zona saranno fondamentali per riuscire a capire cosa sia successo.

Secondo caso a Mortara in pochi mesi

Meno di quattro mesi fa si è verificato un caso simile sempre a Mortara. Il 22 novembre è avvenuta un’altra aggressione. La vittima era il 31enne tunisino Anis Ansawi. L’uomo era morto dopo il ricovero in ospedale a Pavia. Dopo pochi giorni i carabinieri erano riusciti ad arrestare i suoi assassini, tre uomini originari del Marocco. Gli agenti hanno poi scoperto che le cause dell’aggressione erano legate a questioni di droga.