Morte Abe, l’ospedale: due pallottole nel collo

Roma, 8 lug. (askanews) – Shinzo Abe, spiegano i medici dell’ospedale di Nora dove il politico è deceduto dopo l’attentato.

“Il nostro ospedale ha fatto il possibile per rianimarlo ma è deceduto alle 17:03. All’arrivo in ospedale aveva due ferite da arma da fuoco nel collo. Non mostrava segni di vita, presumibilmente per i danni alle arterie e al cuore. Abbiamo praticato una trasfusione e cercato di arrestare l’emorragia ma non ce l’ha fatta” dice Hidetada Fukushima, responsabile della medicina d’emergenza dell’ospedale.

“I due fori d’ingresso dei proiettili erano nella parte centrale e laterale del collo. Erano due fori molto piccoli”.